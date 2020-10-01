Проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год» поступил из Правительства в Верховный Совет ПМР 26 октября. Сегодня же документ отправлен во все парламентские комитеты. Депутатский корпус, несмотря на то, что началась предвыборная кампания, намерен серьезно подойти к изучению проекта бюджета-2021. Профильный комитет – Комитет по экономической политике, бюджету и финансам. Его депутаты и специалисты будут обрабатывать все предложения и замечания, поступающие из других комитетов Верховного Совета, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Это основной финансовый закон государства, по которому нам всем предстоит жить в следующем году. Соответственно, все статьи расходов и доходов должны быть сбалансированы. Особенно это касается статей бюджета, которые направлены на социальную защиту населения: работников бюджетной сферы, пенсионеров и различных категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Верховный Совет стоит на позиции, что деньги на финансирование заработных плат и пособий должны быть заложены в бюджет в полном объеме, чтобы люди получали их без каких-либо задержек», – подчеркнул депутат Комитета по экономической политике ВС ПМР Александр Коршунов.
Подготовительная работа по проекту госбюджета была большой. В конце прошлой недели он был представлен на онлайн-заседании правительства.
«Когда все параметры представленного проекта – по всем статьям и фондам – будут проработаны комитетами и согласованы, и в случае если все материалы будут соответствовать закону, Комитет по экономической политике, бюджету финансам рекомендует Верховному Совету назначить первое чтение законопроекта о бюджете-2021», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.
Предполагается, что нынешний состав депутатского корпуса – VI созыв Верховного Совета ПМР – успеет до единого дня голосования принять закон о республиканском бюджете на 2021 год в I чтении. vspmr.org