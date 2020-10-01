Dnestr.TV

 
0

Верховный Совет начинает рассмотрение проекта бюджета на 2021 год

Верховный Совет начинает рассмотрение проекта бюджета на 2021 год

Проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год» поступил из Правительства в Верховный Совет ПМР 26 октября. Сегодня же документ отправлен во все парламентские комитеты. Депутатский корпус, несмотря на то, что началась предвыборная кампания, намерен серьезно подойти к изучению проекта бюджета-2021. Профильный комитет – Комитет по экономической политике, бюджету и финансам. Его депутаты и специалисты будут обрабатывать все предложения и замечания, поступающие из других комитетов Верховного Совета, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Это основной финансовый закон государства, по которому нам всем предстоит жить в следующем году. Соответственно, все статьи расходов и доходов должны быть сбалансированы. Особенно это касается статей бюджета, которые направлены на социальную защиту населения: работников бюджетной сферы, пенсионеров и различных категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Верховный Совет стоит на позиции, что деньги на финансирование заработных плат и пособий должны быть заложены в бюджет в полном объеме, чтобы люди получали их без каких-либо задержек», – подчеркнул депутат Комитета по экономической политике ВС ПМР Александр Коршунов.

Подготовительная работа по проекту госбюджета была большой. В конце прошлой недели он был представлен на онлайн-заседании правительства.

«Когда все параметры представленного проекта – по всем статьям и фондам – будут проработаны комитетами и согласованы, и в случае если все материалы будут соответствовать закону, Комитет по экономической политике, бюджету финансам рекомендует Верховному Совету назначить первое чтение законопроекта о бюджете-2021», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.

Предполагается, что нынешний состав депутатского корпуса – VI созыв Верховного Совета ПМР – успеет до единого дня голосования принять закон о республиканском бюджете на 2021 год в I чтении.
vspmr.org
  • Вчера, 16:14
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна