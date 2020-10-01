Экс-президент Молдовы Владимир Воронин направил открытое письмо в Службу информационной безопасности с вопросом о вероятности нахождения на территории Молдовы секретных биологических лабораторий США военного назначения.
В своем письме Воронин выражает озабоченность тем, что "в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о том, что в странах Восточной Европы, в частности государствах СНГ, развернута сеть секретных биологических лабораторий США военного назначения. В этом контексте неоднократно упоминалась и Республика Молдова", пишет point.md.
Сообщается, что данные лаборатории неподконтрольны официальным властям тех государств, в которых они размещены.
"Сам факт наличия в стране иностранных секретных военных объектов, работающих с боевыми вирусами, не только несет угрозу жизни и здоровье населения страны, не только противоречит национальным интересам Республики Молдова, но и вступает в прямой конфликт с положениями Конституции Республики Молдова, провозглашающими постоянный нейтралитет Молдавского государства", - пишет Воронин.
Он подчеркивает, что "пандемия продемонстрировала, какую смертельную опасность несут инфекции, тем более инфекции, которые специально выращиваются как оружие массового поражения".
"В связи с высочайшим общественным интересом к этой теме, будучи ответственной политической силой, Партия коммунистов Республики Молдова хотела бы получить ответы на следующие вопросы.
1. Может ли Служба информации и безопасности подтвердить либо опровергнуть наличие военно-биологической лаборатории США на территории Республики Молдова?
2. Если такого рода лаборатория действует в Молдове, то на основании какого двустороннего соглашения это происходит?
3. Какими документами регламентируется работа данного объекта?
4. Имеют ли возможность представители профильных ведомств Республики Молдова контролировать работу лаборатории и осуществлять регулярные проверки на предмет безопасности проводимых экспериментов?
Рассчитываем на получение исчерпывающих ответов по данной теме", - сказано в открытом письме.