Dnestr.TV

 
0

Воронин обратился в СИБ с вопросом о лабораториях США в Молдове

Воронин обратился в СИБ с вопросом о лабораториях США в Молдове

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин направил открытое письмо в Службу информационной безопасности с вопросом о вероятности нахождения на территории Молдовы секретных биологических лабораторий США военного назначения.

В своем письме Воронин выражает озабоченность тем, что "в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о том, что в странах Восточной Европы, в частности государствах СНГ, развернута сеть секретных биологических лабораторий США военного назначения. В этом контексте неоднократно упоминалась и Республика Молдова", пишет point.md.

Сообщается, что данные лаборатории неподконтрольны официальным властям тех государств, в которых они размещены.

"Сам факт наличия в стране иностранных секретных военных объектов, работающих с боевыми вирусами, не только несет угрозу жизни и здоровье населения страны, не только противоречит национальным интересам Республики Молдова, но и вступает в прямой конфликт с положениями Конституции Республики Молдова, провозглашающими постоянный нейтралитет Молдавского государства", - пишет Воронин.

Он подчеркивает, что "пандемия продемонстрировала, какую смертельную опасность несут инфекции, тем более инфекции, которые специально выращиваются как оружие массового поражения".

"В связи с высочайшим общественным интересом к этой теме, будучи ответственной политической силой, Партия коммунистов Республики Молдова хотела бы получить ответы на следующие вопросы.

1. Может ли Служба информации и безопасности подтвердить либо опровергнуть наличие военно-биологической лаборатории США на территории Республики Молдова?

2. Если такого рода лаборатория действует в Молдове, то на основании какого двустороннего соглашения это происходит?

3. Какими документами регламентируется работа данного объекта?

4. Имеют ли возможность представители профильных ведомств Республики Молдова контролировать работу лаборатории и осуществлять регулярные проверки на предмет безопасности проводимых экспериментов?

Рассчитываем на получение исчерпывающих ответов по данной теме", - сказано в открытом письме.

point.md
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна