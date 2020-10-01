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В Тирасполе 29 октября состоится жеребьевка по распределению между кандидатами бесплатного эфирного времени

В Тирасполе 29 октября состоится жеребьевка по распределению между кандидатами бесплатного эфирного времени

В соответствии со статьями 63, 64 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 29 октября 2020 года в 15-00 часов в Актовом зале Дома Советов города Тирасполь состоится проведение жеребьевки по распределению между кандидатами бесплатного эфирного времени на каналах государственных организаций телерадиовещания и бесплатной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, сообщается на сайте ЦИК ПМР.

Зарегистрированные кандидаты, не желающие получить бесплатное эфирное время (бесплатную печатную площадь), должны представить в Центральную избирательную комиссию Приднестровской Молдавской Республики письменное заявление об отказе от получения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади), но не позднее, чем за 31 день до дня голосования.

Проведение вышеуказанного мероприятия будет проведено в соответствии со всеми необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
cikpmr.com
  • Вчера, 19:14
  • DTV
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