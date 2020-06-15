Председатель Правительства провел рабочее совещание по обсуждению обращений граждан, проживающих в столичном микрорайоне Кировский. Их Александру Мартынову ранее представил парламентарий по округу Григорий Дьяченко. В разговоре приняли участие Вице-премьеры Сергей Оболоник и Станислав Касап, руководители минсоцзащиты и минсельхозприроды, а также глава госадминистрации Тирасполя. Благодаря рассмотрению личных вопросов кировчан удалось обнаружить, что озвученные ими замечания относятся к другим частям города, республики в целом и требуют всеохватывающего решения, сообщается на сайте Правительства.
Транспортная доступность в Тирасполе и ремонт второстепенных дорог по всем городам
Добраться на Кировский и уехать оттуда на троллейбусах и маршрутках тогда, когда надо, у горожан получается не всегда. Особенно если речь идет о часах пик и вечернем времени. Одна из причин – недостаточное число машин для удовлетворения полной потребности в передвижении. К тому же работает на пределе большинство представителей автопарка, выходящего в настоящее время на рейсы. К примеру, по столичному электротранспорту нуждаются в замене 40-50 единиц подвижного состава.
В итоге выяснилось, что проблема должного транспортного сообщения остра и для других тираспольских секторов.
Учитывая это, Премьер поручил профильному департаменту в структуре минэкономразвития и градоначальнику Олегу Довгополу выйти на программу по повышению транспортной доступности в Тирасполе, чтобы улучшить связь микрорайонов. Предполагается, что первые средства на проект заложат в 2022 году.
«Что касается финансирования, то я могу привести неплохой пример. По Фонду капвложений на протяжении нескольких лет мы закладывали деньги на развитие электротранспорта в республике. И даже за несколько лет работы нам удалось и определенную протяженность контактно-кабельной сети заменить, и по инициативе столичной госадминистрации целую ветку построить на Балке, которая сейчас успешно работает и пользуется спросом у населения», – отметил Глава исполнительной власти.
Озабоченность жителей Кировского вызывает состояние дорог. Причем преимущественно ее выражают не автомобилисты, а пешеходы. Значительная доля улиц микрорайона не имеют тротуаров, поэтому люди вынуждены идти по автомобильным путям. Вместе с тем многие из них не асфальтированы, и при плохой погоде земля под ногами превращается в грязь.
Олег Довгопол при этом обозначил, что ряд кировских участков можно забетонировать, поскольку по ним почти не пролегают коммуникации. Глава столицы также добавил, что неудовлетворительное состояние второстепенных дорог одинаково присуще всей городской черте и другим населенным пунктам Приднестровья. Чтобы решить проблему, нужны серьезные вложения.
Александр Мартынов на основе доводов собеседников поставил задачу министерству экономического развития и главам местных госадминистраций сформировать реестр второстепенных дорог, где критически важно провести ремонт.
«Мы неплохо двинулись в части замощения плиткой территорий школ, детских садов, реконструкции тротуарных дорожек в городах, то есть это то, что работает второй год подряд. По 20 млн рублей на эти направления были выделены, и эффект уже виден невооруженным глазом. Предложение какое есть: в следующем году при планировании бюджета на 2022 год к этим 40 млн рублей еще добавить где-то 25-30 млн рублей на ремонт таких второстепенных дорог и распределить их между городами и районами», – раскрыл суть идеи Председатель Правительства.
Планы конкретно по Кировскому
На базе школы № 15 расположен незавершенный объект. По проекту это могла бы быть начальная школа. Для этого за заброшенное здание надо взяться капитально (подключить к сетям, сделать наружную и внутреннюю отделку, оборудовать). Новый учебный корпус способен вернуть детей, проживающих на Кировском, в свой микрорайон (сейчас у «пятнадцатой» не хватает мест для ребят, и они вынуждены получать знания за пределами микрорайона).
По мнению Александра Мартынова, достройка корпуса выглядит весьма логичным и оправданным шагом, так как это удобно для учеников и их родителей. Социальный эффект глубже изучат минпрос и городское УНО. Если он подтвердится, то Правительство выступит за включение постройки в Фонд капвложений на 2022 год.
Пока же вокруг недостроя просят поставить ограждение, чтобы туда не ходили посторонние. Предложение рассмотрят.
От имени кировчан Григорий Дьяченко спрашивал также о подвижках в обустройстве спортивных площадок и для детей. Столичный мэр ответил, что совсем скоро на территории досугового центра «Мир» появится детская зона. В перспективе будут устанавливать игровые комплексы при детских садах и школах. В свою очередь Премьер призвал подключаться к вопросу и местных депутатов для обозначения конкретных локаций.
Предъявляют на Кировском нарекания к качеству питьевой воды. В этой связи жители интересуются планами по замене водопроводов. Председатель Правительства акцентировал внимание окружного депутата, чтобы он активно вовлекался в процесс подготовки инвестиционной программы водоканала на 2021 год. Сейчас этой работой заняты дирекция предприятия «Водоснабжение и водоотведение» и главы на местах.
В поле зрения собеседников попали и иные вопросы. Так, они касались ухода за одинокими гражданами, платежей за «коммуналку» в общежитиях, цен на овощи и фрукты и их ассортимента, обеспечения безопасности пешеходов, которые переходят через железную дорогу по пути домой. По каждому из этих аспектов Премьер дал поручения и определил сроки их исполнения.
«Григорий Иванович (ред. – Дьяченко), Вас хотел бы поблагодарить за активную депутатскую позицию. На Вашем примере показывается хорошая связь граждан с органами государственной власти через депутата Верховного Совета, который обобщает проблемы и доносит их», – заключил Александр Мартынов. gov-pmr.org