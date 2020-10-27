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В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление вступает в силу с 28 октября, передает ria.ru

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23:00 до 06:00.

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Параллельно в субъектах действуют свои ограничения.

Самая сложная обстановка в столице, москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.

Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.

Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
ria.ru
  • Сегодня, 09:50
  • DTV
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