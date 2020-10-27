Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Постановление вступает в силу с 28 октября, передает ria.ru
Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23:00 до 06:00.
В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.
Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.
Параллельно в субъектах действуют свои ограничения.
Самая сложная обстановка в столице, москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.
Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.
Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.