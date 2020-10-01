В этот четверг, 29 октября, в 10:00 в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов пройдёт экзамен на знание требований охотничьего минимума. Как напоминает пресс-служба ведомства, его необходимо сдать, чтобы получить охотничий билет. С собой нужно взять паспорт, ручку, а также определённый перечень документов.
На экзамене все вопросы разделены на 3 части и затрагивают разделы по правилам охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, основы биологии и экологии диких животных, а также их природоохранный статус на территории Приднестровья, передает novostipmr.com.
Первая часть – это тест из 20 вопросов. Вариантов ответа 4, верный – один. Во время второй части претендентам показывают слайды с различными видами диких животных. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название, внеся пометку в соответствующее окно бланка теста.
Результат экзамена считается положительным при правильном ответе в течение 1 часа не менее чем на 17 из 20 тестовых вопросов и 12 слайдов мультимедийной презентации. При наличии более четырех ошибок экзамен считается не сданным, и экзаменуемый направляется на повторную сдачу.
Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи экзамена. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Минсельхозприроды.
В ведомстве обращают внимание на то, что из-за пандемии в помещении допускается нахождение не более 10 человек. На экзамен кандидаты допускаются только в маске.