Dnestr.TV

 
0

29 октября пройдёт экзамен на знание охотничьего минимума

29 октября пройдёт экзамен на знание охотничьего минимума

В этот четверг, 29 октября, в 10:00 в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов пройдёт экзамен на знание требований охотничьего минимума. Как напоминает пресс-служба ведомства, его необходимо сдать, чтобы получить охотничий билет. С собой нужно взять паспорт, ручку, а также определённый перечень документов.

На экзамене все вопросы разделены на 3 части и затрагивают разделы по правилам охоты, безопасности при обращении с орудиями охоты, основы биологии и экологии диких животных, а также их природоохранный статус на территории Приднестровья, передает novostipmr.com.

Первая часть – это тест из 20 вопросов. Вариантов ответа 4, верный – один. Во время второй части претендентам показывают слайды с различными видами диких животных. Экзаменуемому необходимо указать его видовое название, внеся пометку в соответствующее окно бланка теста.

Результат экзамена считается положительным при правильном ответе в течение 1 часа не менее чем на 17 из 20 тестовых вопросов и 12 слайдов мультимедийной презентации. При наличии более четырех ошибок экзамен считается не сданным, и экзаменуемый направляется на повторную сдачу.

Охотничий билет выдается в течение 10 дней со дня сдачи экзамена. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Минсельхозприроды.

В ведомстве обращают внимание на то, что из-за пандемии в помещении допускается нахождение не более 10 человек. На экзамен кандидаты допускаются только в маске.

novostipmr.com
  • Сегодня, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна