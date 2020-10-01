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Fоrbеs назвал самых высокооплачиваемых блогеров России

Fоrbеs назвал самых высокооплачиваемых блогеров России

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских блогеров. На первом месте оказались создатели шоу «Что было дальше?».

По данным издания, юмористы с сентября 2019 года по август 2020 года заработали на рекламе 3,55 миллиона долларов, сообщает 360tv.ru

На втором месте оказался обзорщик гаджетов Валентин Петухов (Wylsacom) с доходом 3,41 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров комик Александр Гудков и его YouTube-канал «Чикен Карри». Творчество принесло Гудкову за год 1,13 миллиона долларов.

В первую пятерку вошли журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко. Они заработали на интервью и скетчах по 980 тысяч долларов.

Далее идут журналист Алексей Пивоваров, автоблогер Дима Гордей, телеведущая и журналистка Ксения Собчак, исследователь заброшек Дима Масленников и автообзорщик Константин Заруцкий (AcademeG). Они пополнили свой капитал за год суммами в размере 920 тысяч долларов, 850 тысяч долларов, 840 тысяч долларов, 780 тысяч долларов и 660 тысяч долларов соответственно.

Ранее Forbes назвал российских тиктокеров-миллионеров. На первом месте оказался 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана, который перебрался в Москву с 10 тысячами рублей в кармане и разбогател.

360tv.ru
  • Сегодня, 19:41
  • DTV
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