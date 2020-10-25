В Одесской области пограничники обнаружили на мели Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубку, при помощи которой в направлении Приднестровья собирались перегонять спирт.
Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.
"Во время проверки информации о подготовке к совершению противозаконной деятельности, пограничники Подольского района обнаружили на мели полиэтиленовую трубку диаметром 32 мм, которая проходила под водой к смежной стороне", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что другой конец спиртовода, который был заглушкой, находился на расстоянии пяти метров от Кучурганской дамбы, передает strana.ua.
"На данный момент продолжается демонтаж конструкции. Планируется передача трубопровода Одесской таможне", - говорится в тексте сообщения.