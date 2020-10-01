Государственный таможенный комитет ПМР напоминает экономическим агентам – экспортерам товаров о необходимости переоформить до 1 ноября 2020 года ранее действовавшие «Соглашения о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в электронной форме», а также акты о сертификации ключей электронных подписей, оформленные до 10 марта 2020 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, заключение с Государственным таможенным комитетом Соглашения о порядке взаимодействия информационных систем (это новое название документа) необходимо участникам внешнеэкономической деятельности для обеспечения возможности дальнейшего предоставления таможенным органам сведений в электронной форме не только при декларировании товаров, вывозимых из Приднестровья, но и в других случаях информационного взаимодействия, передает novostipmr.com.
Порядок выдачи сертификатов открытых ключей электронной подписи представлен на сайте ГТК ПМР в разделе «Электронная таможня. Для юридических лиц».
При возникновении вопросов необходимо обратиться в Центр электронного декларирования ГТК ПМР по телефону 0 (533) 4-07-00. novostipmr.com