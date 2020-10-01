28 и 29 октября в Бендерах произойдут изменения в работе общественного транспорта.
Как сообщает госадминистрация города Бендеры, в связи аварией на водопроводе движение бендерских троллейбусов № 5, № 5а, № 4 по ул. Зои Космодемьянской - 40 лет Победы временно прекращено.
Сегодня и завтра троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:
№ 4а – конечная станция Лазо – 50 лет ВЛКСМ – Горбольница – конечная станция Лазо; № 4б - конечная станция Лазо – 50 лет ВЛКСМ – ул. Крянгэ – конечная станция Лазо.
Кроме того, в связи с работами по устранению аварии будет закрыто движение автотранспорта по ул. Ермакова на участке от ул. 40 лет Победы до Кишиневской.
Бендерский филиал предприятия «Водоотведение и водоснабжение» информирует о том, что 29 октября с 8:30 до 17:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами будет отсутствовать холодное водоснабжение. Воды не будет по адресам и объектам: ул. З. Космодемьянской, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Петровского, 24; ул. Ермакова, 16 и 18; ул. Кишиневская, 156, 158, 160, 162. bendery-ga.org