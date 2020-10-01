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В Госстате назвали среднюю зарплату по Украине

В Госстате назвали среднюю зарплату по Украине

За год реальная средняя зарплата выросла почти на 10%. Самая низкая зарплата в сентябре была на Волыни, а самая высокая - в Киеве.
В сентябре 2020 года в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11 тыс. 998 грн, что является максимальным значением с начала года. Об этом в среду, 28 октября, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что в сентябре зарплата увеличилась на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Также Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 5 000 грн., передает korrespondent.net

Самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве - 17 253 гривен, самая низкая - в Волынской области - 9 766 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11 000 гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере Информация и телекоммуникации - 20 089 гривен, самую низкую - Временное размещение и организация питания - 6 557 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

Зарплата составляет меньше половины доходов украинцев

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korrespondent.net
  • Сегодня, 07:48
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