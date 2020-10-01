На онлайн-заседании депутаты Верховного Совета ПМР рассмотрели поправки, касающиеся закона о мерах господдержки в период чрезвычайного положения и карантина. Будет оказана социальная поддержка гражданам, которые в период ЧП, а это с 17 марта по 15 июня, достигли пенсионного возраста. Инициатива была разработана депутатом Олегом Петриком на основе обращений избирателей. Автор поправок отметил, что в период ЧП практически все органы госвласти и госуправления изменили порядок работы. И по вопросам, связанным с оформлением пенсии, приднестровцы могли обращаться по телефону или по электронной почте. На практике возникло 149 случаев, когда по различным причинам люди не могли подать заявление для назначения пенсии, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Мы принимаем решение о том, чтобы данную категорию граждан в рамках антикризисных мер поддержать, независимо от того, когда они обратились. Пенсию им вернуть, а именно с момента, когда у них возникло право, то есть, соответственно, определённый возраст, и они собрали документы, а впоследствии обратились в подразделение Минсоцзащиты», – отметил председатель Комитета по социальной политики и здравоохранению Сергей Чебан.
Теперь днём обращения за пенсией будет считаться день возникновения права на неё, а это значит – достижение пенсионного возраста. Главное условие – подать заявление с необходимыми документами или направить их по почте нужно было в течение 3 месяцев после отмены чрезвычайного положения, до 15 сентября. Соответствующие изменения в антикризисный закон парламентарии приняли во втором, окончательном чтении. 149 приднестровцам, которые в период ЧП не смогли вовремя оформить пенсию по возрасту, произведут перерасчет. Сумма перерасчета пенсии для данной категории граждан составила 182 тысячи рублей. Они были заложены в бюджет 2020 года изначально. vspmr.org