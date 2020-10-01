При подготовке к президентским выборам власти Республики Молдова учли опыт других стран. Об этом в интервью телеканалу “Россия 24” заявил Игорь Додон.
– Понимаем, что ситуация непростая, но мы хорошо подготовились, изучили опыт других стран, включая Россию: у вас в условиях пандемии был референдум по Конституции. Думаю, основной риск заключается в том, что люди могут не выйти на голосование – чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы в них приняли участие 1/3 избирателей. Мы этот риск учитываем и сделаем всё возможное для того, чтобы граждане не боялись. Мы оснастили все участки всем необходимым, обеспечим всех масками, дезинфектантами и т. д. Всё должно быть хорошо, – сказал он, цитирует aif.md
Додон также отметил, что руководство страны приняло решение открыть больше избирательных участков за рубежом, чем 4 года назад – 130. Он в очередной раз опроверг инсинуации конкурентов по поводу возможных фальсификаций.
– Оппоненты говорят об этом для того, чтобы как-то оправдать свой проигрыш, потому что все опросы, в том числе их, а также публичные опросы, которые обычно “подыгрывают” правым кандидатам, показывают, что мы побеждаем и в первом туре, и во втором, если он будет, – подчеркнул он.
Большого потенциала для организации протестов по результатам выборов у своих оппонентов Игорь Додон не видит, однако ситуацию держат под контролем. Он выразил надежду на то, что дестабилизации не будет.
– Мы проводим эту кампанию очень открыто, даже наблюдатели говорят, что они ещё не видели такой чистой кампании. Против меня запускают фейки, мои оппоненты выступают не за решение каких-то проблем, не за Молдову, а против Додона. Мы держим удар, общаемся с людьми.
За три недели у меня прошло более 200 встреч, я лично пообщался с более чем 40 тысячами граждан. Людей сейчас меньше интересует геополитика, им важно решение конкретных проблем, тем более период пандемии, экономического кризиса и засухи в РМ. Но мы готовы к любым сценариям, готовы защищать нашу победу. Если нужно будет, наши сторонники готовы выйти на улицы для того, чтобы поддержать нас после победы на этих выборах. Но я очень надеюсь и сделаю всё возможное, чтобы дестабилизации не было, чтобы мы мирно прошли этот этап и занялись другими вопросами, решения которых граждане ждут от нас, – добавил Додон.
Напомним, президентские выборы пройдут в Молдове в это воскресенье, 1 ноября.