Dnestr.TV

 
0

Додон в интервью телеканалу "Россия 24": При подготовке к выборам мы учли опыт других стран

Додон в интервью телеканалу "Россия 24": При подготовке к выборам мы учли опыт других стран

При подготовке к президентским выборам власти Республики Молдова учли опыт других стран. Об этом в интервью телеканалу “Россия 24” заявил Игорь Додон.

– Понимаем, что ситуация непростая, но мы хорошо подготовились, изучили опыт других стран, включая Россию: у вас в условиях пандемии был референдум по Конституции. Думаю, основной риск заключается в том, что люди могут не выйти на голосование – чтобы выборы состоялись, нужно, чтобы в них приняли участие 1/3 избирателей. Мы этот риск учитываем и сделаем всё возможное для того, чтобы граждане не боялись. Мы оснастили все участки всем необходимым, обеспечим всех масками, дезинфектантами и т. д. Всё должно быть хорошо, – сказал он, цитирует aif.md

Додон также отметил, что руководство страны приняло решение открыть больше избирательных участков за рубежом, чем 4 года назад – 130. Он в очередной раз опроверг инсинуации конкурентов по поводу возможных фальсификаций.

– Оппоненты говорят об этом для того, чтобы как-то оправдать свой проигрыш, потому что все опросы, в том числе их, а также публичные опросы, которые обычно “подыгрывают” правым кандидатам, показывают, что мы побеждаем и в первом туре, и во втором, если он будет, – подчеркнул он.

Большого потенциала для организации протестов по результатам выборов у своих оппонентов Игорь Додон не видит, однако ситуацию держат под контролем. Он выразил надежду на то, что дестабилизации не будет.

– Мы проводим эту кампанию очень открыто, даже наблюдатели говорят, что они ещё не видели такой чистой кампании. Против меня запускают фейки, мои оппоненты выступают не за решение каких-то проблем, не за Молдову, а против Додона. Мы держим удар, общаемся с людьми.

За три недели у меня прошло более 200 встреч, я лично пообщался с более чем 40 тысячами граждан. Людей сейчас меньше интересует геополитика, им важно решение конкретных проблем, тем более период пандемии, экономического кризиса и засухи в РМ. Но мы готовы к любым сценариям, готовы защищать нашу победу. Если нужно будет, наши сторонники готовы выйти на улицы для того, чтобы поддержать нас после победы на этих выборах. Но я очень надеюсь и сделаю всё возможное, чтобы дестабилизации не было, чтобы мы мирно прошли этот этап и занялись другими вопросами, решения которых граждане ждут от нас, – добавил Додон.

Напомним, президентские выборы пройдут в Молдове в это воскресенье, 1 ноября.


aif.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна