28 октября Парламентом Молдовы было ратифицировано соглашение об отмене визового режима между Молдовой и Бразилией.
Соглашение подразумевает, что граждане двух стран смогут въезжать без виз и находиться на территории другой страны до 90 дней в течение 180 дней. Безвизовый въезд может осуществляться для любой цели поездки, передает point.md stiri.md
«Своевременность данного Соглашения определяется общей заинтересованностью Республики Молдова и Федеративной Республики Бразилия в продвижении, диверсификации и развитии дружественных отношений между странами, облегчении взаимодействия между деловыми людьми и развитии туризма», - говорится в информационной записке к проекту.