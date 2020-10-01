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Граждане Молдовы смогут путешествовать в Бразилию без визы

Граждане Молдовы смогут путешествовать в Бразилию без визы

28 октября Парламентом Молдовы было ратифицировано соглашение об отмене визового режима между Молдовой и Бразилией.

Соглашение подразумевает, что граждане двух стран смогут въезжать без виз и находиться на территории другой страны до 90 дней в течение 180 дней. Безвизовый въезд может осуществляться для любой цели поездки, передает point.md stiri.md

«Своевременность данного Соглашения определяется общей заинтересованностью Республики Молдова и Федеративной Республики Бразилия в продвижении, диверсификации и развитии дружественных отношений между странами, облегчении взаимодействия между деловыми людьми и развитии туризма», - говорится в информационной записке к проекту.

Соглашение заключается на неопределенный срок.

Colaj: știri.md
point.md
  • Сегодня, 07:58
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