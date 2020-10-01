За девять месяцев текущего года по республике поставлено на учет 44 несчастных случая, произошедших на производстве, из которых один со смертельным исходом на заводе «Молдавизолит», где в силу грубых нарушений требований безопасности при эксплуатации транспортного средства работник получил травму, не совместимую с жизнью.
Наибольшее количество расследований несчастных случаев зарегистрировано в промышленно развитых регионах: Тирасполь – 25; Бендеры – 10, Рыбницкий район – 5. Еще: два случая произошло в Дубоссарском районе, по одному – в Григориопольском и Каменском районах. Слободзейский район благополучно обошел эту статистику, пишет newspmr.com.
Согласно результатам расследований, чаще всего работники сами сознательно нарушают требования безопасности, игнорируют требования правил и инструкций по охране труда, а также нарушают трудовую дисциплину, работают в состоянии алкогольного опьянения, проявляют личностные факторы такие, как невнимательность, неосторожность, получая тяжелые травмы в результате падения на одном уровне. Прослеживается высокий показатель количества несчастных случаев, связанных с таким видом травмы, как падение с высоты в результате пренебрежения требований производственной дисциплины.
Технический анализ производственного травматизма констатирует уменьшение уровня травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 46 несчастных случаев на производстве.
По заключению специалистов, наличие производственного травматизма свидетельствует о том, что работодатели в недостаточной мере уделяют внимание осуществлению производственного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах. Необходимо неуклонно и постоянно на всех уровнях осуществлять профилактические меры по снижению травматизма, способствующие здоровой среде производственной деятельности.