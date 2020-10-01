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Инспекция Совета ФПП ПМР представила статистику производственного травматизма на предприятиях за три квартала 2020 года

Инспекция Совета ФПП ПМР представила статистику производственного травматизма на предприятиях за три квартала 2020 года

За девять месяцев текущего года по республике поставлено на учет 44 несчастных случая, произошедших на производстве, из которых один со смертельным исходом на заводе «Молдавизолит», где в силу грубых нарушений требований безопасности при эксплуатации транспортного средства работник получил травму, не совместимую с жизнью.

Наибольшее количество расследований несчастных случаев зарегистрировано в промышленно развитых регионах: Тирасполь – 25; Бендеры – 10, Рыбницкий район – 5. Еще: два случая произошло в Дубоссарском районе, по одному – в Григориопольском и Каменском районах. Слободзейский район благополучно обошел эту статистику, пишет newspmr.com.

Согласно результатам расследований, чаще всего работники сами сознательно нарушают требования безопасности, игнорируют требования правил и инструкций по охране труда, а также нарушают трудовую дисциплину, работают в состоянии алкогольного опьянения, проявляют личностные факторы такие, как невнимательность, неосторожность, получая тяжелые травмы в результате падения на одном уровне. Прослеживается высокий показатель количества несчастных случаев, связанных с таким видом травмы, как падение с высоты в результате пренебрежения требований производственной дисциплины.

Технический анализ производственного травматизма констатирует уменьшение уровня травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 46 несчастных случаев на производстве.

По заключению специалистов, наличие производственного травматизма свидетельствует о том, что работодатели в недостаточной мере уделяют внимание осуществлению производственного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах. Необходимо неуклонно и постоянно на всех уровнях осуществлять профилактические меры по снижению травматизма, способствующие здоровой среде производственной деятельности.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 08:03
  • DTV
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