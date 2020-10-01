Члены Оперштаба обсудили подготовку к проведению в Приднестровье Единого дня голосования. Отмечено, что ЦИКу переданы 250 тысяч одноразовых защитных масок и столько же пар перчаток. Они будут выдаваться при входе на участки всем участникам избирательных процедур – членам комиссий, наблюдателям, журналистам и голосующим, сообщается на сайте Президента.
Что касается выборов в соседнем государстве: 1 ноября приднестровцам, имеющим гражданство РМ, будет предоставлена возможность выехать в Молдову для участия в голосовании. Учитывая, что избирательные участки будут работать с 8:00 до 21:00, свободный выезд для обладателей молдавского паспорта будет обеспечен с семи утра до восьми вечера. Возвращение, соответственно, – до 22:00. Не уложившимся в означенный временной период придется заполнить эпидкарту и провести две недели в условиях контролируемой домашней самоизоляции. Аналогичные меры будут приняты и в отношении граждан, не предоставивших по возвращении документального подтверждения участия в голосовании, к примеру соответствующего штампа в молдавском паспорте.
Для обеспечения безопасности приднестровцев, решивших принять участие в электоральных процедурах соседнего государства, на границе им будут выдавать комплекты СИЗ – маску и перчатки, обеспечит которые по поручению Президента ПМР приднестровская сторона. president.gospmr.org