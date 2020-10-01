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Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа

Полиция задержала человека, который хотел устроить нападение возле церкви близ Парижа

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что злоумышленник "хотел устроить нападение, как в Ницце"
Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви. Об этом в четверг сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

"В Сартрувиле (департамент Ивелин - прим. ТАСС) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце", - написала она в своем Twitter.

Рано утром в четверг вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы, в результате атаки погибли три человека, нападавший был задержан. К расследованию произошедшего подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, передает ТАСС.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах Авиньона, он был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Также в четверг в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника консульства Франции, полиция его задержала.

Кроме того, в четверг телеканал CNews сообщил о задержании вооруженного ножом мужчины у железнодорожного вокзала Лиона. По сведениям канала, полученным от местной полиции, злоумышленник готовился к нападению.

Нападение около церкви Нотр-Дам в Ницце. Главное

В центре Ниццы около церкви Нотр-Дам неизвестный с ножом напал на людей.

- Погибли три человека, среди них священник. Одна из жертв была обезглавлена.

- Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента, он ранен. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, он выкрикивал "Аллах акбар!".

- Мэр Ниццы считает произошедшее терактом. Такого же мнения придерживается депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти.

- К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма.

- При МВД Франции создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда.

- Полиция проверила информацию о бомбе в районе церкви. По данным правоохранительных органов, ситуация под контролем.

Все храмы в Ницце после инцидента будут закрыты и помещены под видеонаблюдение.
tass.ru
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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