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Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Румынии произошли сразу пять землетрясений

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Румынии произошли сразу пять землетрясений

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Румынии произошли сразу пять землетрясений. Согласно данным Национального института физики земли, накануне первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 20.37. Магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 114 километров.

А еще четыре подземных толчка приборы сейсмологов зарегистрировали в уезде Васлуй на небольшой глубине. В 22.00 магнитуда составила 2,9, а спустя 14 минут был отмечен толчок силой 2,1. Оба очага находились на глубине 6 километров, сообщает sputnik.md.

Самое сильное в этом месяце землетрясение произошло в 00.39 в ночь на пятницу. Магнитуда составила 4,2, а очаг находился всего на глубине 8 километров. Через четыре минуты приборы зарегистрировали еще одно колебание земной коры на глубине 5 километров. На этот раз магнитуда составила 2,6.

Толчки около 4 баллов по шкале Рихтера и сильнее, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы также ощущают.

Всего в октябре 2020 года в Румынии зарегистрировали 36 землетрясений.

sputnik.md
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
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