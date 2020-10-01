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На внутреннем рынке Молдовы преобладает импортный картофель

На внутреннем рынке Молдовы преобладает импортный картофель

По озвученным в СМИ оценкам картофелеводов, на долю местной продукции в октябре приходится в лучшем случае треть товаропотока.

В связи с чем, ими уже заявлены требования к властям о введении административных ограничений на ввоз картофеля на два-три месяца. То есть, на период сезонного пика во второй половине осени и начале зимы, когда домохозяйства и социальные учреждения формируют запасы продуктов на холодный период года, сообщаетeast-fruit.com

По мнению председателя Ассоциации картофелеводов Молдовы Петра Илиева, недовольство фермеров политикой властей РМ в отношении импорта вполне обоснованы. Два года назад, в сезон острого дефицита местного картофеля на молдавском рынке профильные министерства и ведомства провели либерализацию режима, в частности фитосанитарного, ввоза картофеля в страну. С тем пор уровень качества этой продукции, в целом, снизился. В текущем году из-за засухи качество отечественного картофеля, увы, тоже не на высоте. При этом большинство импортеры не поставляют в Молдову продукцию премиального качества, а «пристраиваются к хвосту» местных картофелеводов – ввозят товар тоже невысокого качества, но дешевле на 20-30%. Это в какой-то мере устраивает большинство потребителей, покупательская способность которых в период пандемии и экономического кризиса снижается. Но это совсем не устраивает молдавских фермеров, теряющих наиболее массовый сегмент «эконом» на рынке собственной страны.

Ранее EastFruit озвучивал мнение молдавских картофелеводов, что «если бы не внешний фактор, картофель на внутреннем рынке уже был бы дороже в среднем на 1 лей/кг». То есть, в районе 6 леев/кг ($0,36/кг).

По предварительной оценке специалистов Ассоциации картофелеводов Молдовы, в текущем году урожай картофеля будет близок к отметке 300 тыс. тонн. В прошлом году по данным Национального бюро статистики РМ производство картофеля в РМ составило лишь 177 тыс. га (в отраслевой ассоциации считают, что значительно выше – более 200 тыс. тонн).

east-fruit.com
  • Сегодня, 07:57
  • DTV
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