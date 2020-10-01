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Премьер-министру представили проект развития IT-сектора в Приднестровье

Премьер-министру представили проект развития IT-сектора в Приднестровье

Каково текущее состояние IT-сектора в Приднестровье и какие действия необходимо предпринять для повышения его социального и экономического потенциала? Эту тему раскрыли в своей презентации зампред Правительства – глава министерства экономического развития Сергей Оболоник и директор Агентства по инвестициям и развитию Андрей Бетанов.

«Презентация – это наше видение целого пласта мероприятий, которые могли бы позволить развить IT-отрасль в Приднестровье. Целью является формирование единого системного подхода по подготовке профессиональных кадров, организации учебного процесса и созданию качественных условий для эффективного функционирования IT-отрасли в республике», – заявил Сергей Оболоник.

Во многих зарубежных странах информационные технологии сегодня успешно встраиваются в повседневную жизнь людей, помогают бизнесменам, предприятиям и государствам в их деятельности. Это направление считается гибким и динамично растущим, сообщается на сайте Правительства.

Тем не менее, пока в Приднестровье вклад IT в национальный ВВП не так велик – он в десятки раз ниже, чем у наших ближайших соседей, России и Белоруссии. Причина этого – отсутствие стимулирующей законодательной базы и программ поддержки айтишников, малая интенсивность партнерства с международными организациями и не успевающее за новыми тенденциями образование, отметил Андрей Бетанов.

Важная деталь: многие выпускники профильных факультетов по итогу не трудоустраиваются, занимаясь фрилансом (непостоянный заработок) или покидая ПМР. В IT-сфере заняты сейчас примерно 500-700 специалистов, по данным IT-компаний.

Для усиления и укрепления IT-индустрии Агентство по инвестициям и развитию изучило опыт стран СНГ. В частности, на их территориях действуют хай-тек парки. Они становятся кластерами высокотехнологичных организаций и генератором инноваций. Такой парк предлагается создать и у нас.

Его эффективное функционирование зависит от совокупности факторов. Ключевые акценты – правовое регулирование, инфраструктурные элементы, налоговые преференции для привлечения внутренних и внешних IT-игроков, подготовка современных учебных планов, отвечающих потребностям рынка.

Что касается цифрового образования, то оно должно начинаться еще со школьной скамьи и продолжаться на следующих ступенях – университетской (базовая подготовка) и поствузовской в виде конференций и хакатонов (обмен знаниями, закрепление своих навыков, решение практических задач). Кроме методик преподавания, ревизии подвергнется и материально-техническая база учебных заведений, особенно ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Также рассматриваются варианты интеграции в обучающие проекты России.

Ожидаемый эффект в среднесрочной перспективе – увеличение специалистов в IT-отрасли до 2000-2500 человек, достойная оплата труда для них и поступления в госбюджет.

«Это очень важно, что мы будем иметь возможность удержать молодежь с высоким интеллектуальным потенциалом и компетенциями», – подчеркнул Сергей Оболоник.

По итогу доклада Александр Мартынов поручил сформировать рабочую группу. В ее задачу войдет разработка архитектуры проекта по развитию IT в Приднестровье.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
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