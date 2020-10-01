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Поступило сообщение о бомбе в здании примэрии Кишинева (обновлено)

Поступило сообщение о бомбе в здании примэрии Кишинева (обновлено)

Рано утром в полицию поступило сообщение о бомбе в здании примэрии Кишинева. В связи с этим было ограничено движение на одном из участков проспекта Штефана чел Маре.

В настоящее время у здания городской администрации находятся машины полиции, скорой помощи, а также пожарные расчеты, сообщает point.md ссылаясь на cotidianul.md

В полиции рассказали, что неизвестный мужчина сообщил, что внутри здания примэрии Кишинева и посольства Украины заложены взрывные устройства.

«На данный момент работают все специализированные службы, в офисах идет проверка. Сотрудники полиции принимают все меры для установления личности звонившего», - отметили представители полиции.

Сообщение о бомбе в здании примэрии оказалось ложным

После проверок, проведенных органами правопорядка, подозрительных или взрывоопасных объектов обнаружено не было.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции принимают все меры для выявления и задержания лица, заявившего о минировании зданий, сообщает jurnal.md
point.md
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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