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Поступило сообщение о бомбе в здании примэрии Кишинева (обновлено)
Рано утром в полицию поступило сообщение о бомбе в здании примэрии Кишинева. В связи с этим было ограничено движение на одном из участков проспекта Штефана чел Маре.
В настоящее время у здания городской администрации находятся машины полиции, скорой помощи, а также пожарные расчеты, сообщает point.md ссылаясь на cotidianul.md
В полиции рассказали, что неизвестный мужчина сообщил, что внутри здания примэрии Кишинева и посольства Украины заложены взрывные устройства.
«На данный момент работают все специализированные службы, в офисах идет проверка. Сотрудники полиции принимают все меры для установления личности звонившего», - отметили представители полиции.
Сообщение о бомбе в здании примэрии оказалось ложным
После проверок, проведенных органами правопорядка, подозрительных или взрывоопасных объектов обнаружено не было.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции принимают все меры для выявления и задержания лица, заявившего о минировании зданий, сообщает jurnal.md
point.md
- Сегодня, 08:14
- DTV
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