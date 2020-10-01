Компания, специализирующаяся на промышленной переработке овощей, утроила производительность сбора свежей цветной капусты и брокколи для последующей глубокой заморозки. Современное оборудование для уборки овощей приобретено при поддержке проекта USAID Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове (Проект АРМ-АПМ). Уборочная техника стоимостью около 85 тысяч долларов позволяет компании в три раза сократить время уборки -урожая.
В то же время повышение производительности уборки позволило переработчику удвоить площадь полей, занятых под брокколи и цветную капусту, до 56 га, в том числе благодаря партнерским отношениям с фермерами в регионе.
У Завода Консервов Детского Питания в Тирасполе более чем 15-летний опыт производства замороженных овощей. Около 90% готовой продукции компании экспортируется на рынок Европейского Союза и стран СНГ. Хотя замороженная цветная капуста и брокколи становятся все более востребованными потребителями, ранее компания не могла производить коммерческие партии, потому что производство и сбор этих овощей требовали большого количества ручного труда, а его высокая стоимость делала продукты неконкурентоспособными. Однако в этом году процесс сбора урожая был механизирован, что позволяет компании расширить посевные площади и увеличить объемы замороженной цветной капусты и брокколи, чтобы удовлетворить потребности импортеров.
Представитель консервного завода Артем Добрань утверждает, что за счет механизации уборки брокколи и цветной капусты, при том же количестве рабочих, компания увеличила скорость уборки в поле в 2,8 раза. «Ранее нам удавалось собрать только половину гектара брокколи или цветной капусты в течение 8 часов. Сегодня, за такой же период, с новым оборудованием мы можем собрать до 2 га. Таким образом, завод непрерывно перерабатывает овощи, что является чрезвычайно важным аспектом для получения низкой себестоимости продукции», - заявил представитель компании. Кроме того, сотрудничество с региональными фермерами позволило заводу с минимальными усилиями увеличить объем выращиваемых овощей, поэтому партнерские отношения с фермерами будут продолжены и усилены в будущем году.
Скотт Хокландер, глава миссии USAID в Молдове, говорит, что сельское хозяйство Молдовы будет процветать только тогда, когда все предприниматели, независимо от региона, будут иметь равный доступ к современным технологиям и информации, и, объединив усилия, получат конкурентоспособную продукцию для экспортного рынка. По словам главы миссии
USAID, в целях обеспечения равных возможностей для фермеров на обоих берегах Днестра, USAID в течение последних четырех лет были инвестированы около 1,3 миллиона долларов США в поддержку аграрного сектора в Приднестровском регионе. Благодаря этим инвестициям были внедрены современные передовые технологии в производство, разработаны образовательные программы для подготовки квалифицированной рабочей силы, а так же организованы несколько демонстрационных мероприятий с целью обмена опытом.,
«Приобретение современного оборудования для Тираспольской перерабатывающей компании и развитие партнерских отношений с фермерами при поддержке проекта Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове, помоглоразработать действенную модельсовременного агропромышленного бизнеса, который обеспечивает благосостояние региона. Эту модель могут перенять и другие предприниматели по обе стороны Днестра», - сказал Скотт Хокландер.