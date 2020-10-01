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«Найди свой участок». ЦИК ПМР разработал полезный сервис для избирателей

«Найди свой участок». ЦИК ПМР разработал полезный сервис для избирателей

Центральная избирательная комиссия создала сервис «Найди свой участок», который построит маршрут от дома до избирательного участка. Всё, что необходимо, - это указать адрес, и на карте будет обозначен маршрут. Однако воспользоваться электронным путеводителем можно будет лишь до 15 ноября. Как ранее сообщалось, таковы требования компании, предоставляющей интерактивную карту. В остальном раздел «Найди свой участок» останется в прежнем виде.

Здесь необходимо выбрать свой населенный пункт, затем название улицы и номер дома. Тогда сервис проложит маршрут до избирательного участка.

«Найди свой участок». ЦИК ПМР разработал полезный сервис для избирателей

На сайте ЦИК ПМР с 9 ноября можно будет ознакомиться со списком кандидатов в депутаты, передает novostipmr.com.

Напомним, Единый день голосования в Приднестровье состоится 29 ноября 2020 года. Приднестровцы будут выбирать депутатов Верховного Совета по 33 округам, народных депутатов местных Советов народных депутатов – по 251 округу, а депутатов сельских советов – по 724 избирательным округам.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:58
  • DTV
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