Центральная избирательная комиссия создала сервис «Найди свой участок», который построит маршрут от дома до избирательного участка. Всё, что необходимо, - это указать адрес, и на карте будет обозначен маршрут. Однако воспользоваться электронным путеводителем можно будет лишь до 15 ноября. Как ранее сообщалось, таковы требования компании, предоставляющей интерактивную карту. В остальном раздел «Найди свой участок» останется в прежнем виде.
Здесь необходимо выбрать свой населенный пункт, затем название улицы и номер дома. Тогда сервис проложит маршрут до избирательного участка.
На сайте ЦИК ПМР с 9 ноября можно будет ознакомиться со списком кандидатов в депутаты, передает novostipmr.com.
Напомним, Единый день голосования в Приднестровье состоится 29 ноября 2020 года. Приднестровцы будут выбирать депутатов Верховного Совета по 33 округам, народных депутатов местных Советов народных депутатов – по 251 округу, а депутатов сельских советов – по 724 избирательным округам. novostipmr.com