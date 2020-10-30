Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение действующих судей КС полномочий, есть признаки государственного переворота.
Законопроект Зеленского был зарегистрирован 29 октября. Его цель – предотвратить узурпацию власти судьями КС. Тупицкий заявил, что было бы логичнее просто распустить суд. И добавил, что в праве коллективной ответственности быть не может, передает mk.ru
Ранее Конституционный суд признал неконституционным органом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. «Причина войны Зеленского против Конституционного cуда - отмена последним законов о продаже земли и тотальной украинизации, а также ликвидация инструментов внешнеполитического управления (Антикоррупционный суд)», - так прокомментировал заявление Тупицкого российский политолог Богдан Безпалько. mk.ru