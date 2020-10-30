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У берегов Турции произошло второе за день землетрясение

У берегов Турции произошло второе за день землетрясение

У берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Эпицентр находится в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О его последствиях пока не сообщается, передает ria.ru

Несколькими часами ранее в турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр толчков располагался в море близ города Сеферихисар. Шесть человек погибли, более 300 пострадали.

Землетрясение также достигло берегов греческого острова Самос, где его магнитуда составила 6,9. Там погибли двое детей.
ria.ru
  • Вчера, 20:19
  • DTV
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