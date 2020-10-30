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У берегов Турции произошло второе за день землетрясение
У берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Эпицентр находится в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О его последствиях пока не сообщается, передает ria.ru
Несколькими часами ранее в турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр толчков располагался в море близ города Сеферихисар. Шесть человек погибли, более 300 пострадали.
Землетрясение также достигло берегов греческого острова Самос, где его магнитуда составила 6,9. Там погибли двое детей.
ria.ru
- Вчера, 20:19
- DTV
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