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В поликлинике Челябинска произошел взрыв баллонов с кислородом

В поликлинике Челябинска произошел взрыв баллонов с кислородом

В поликлинике в центре Челябинска взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного Минздрава.

«В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет», — говорится в сообщении, передает gazeta.ru

Как сообщалось, около 20 российских регионов ранее сообщили о нехватке медицинского кислорода, который необходим пациентам с коронавирусом. Ранее появилась информация, что в «ковидном» госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Что известно о взрыве в челябинской поликлинике


В поликлинике горбольницы №2 Челябинска в субботу загорелась кислородная будка, которая пристроена к студенческой поликлинике, перепрофилированной под стационар ковидных больных, передает ТАСС.

-После этого произошел взрыв пятикубового кислородного баллона, огонь перекинулся на два этажа поликлиники, а также соседний жилой дом. В нем выбиты стекла.

- В администрации Челябинска заявили, что жертв и пострадавших нет. При этом ранее источник сообщал о двух умерших пациентах ковидного стационара из-за отсутствия кислорода.

- Из здания эвакуировали 198 человек (158 пациентов и 40 человек персонала). Пациенты распределены по другим базам для коронавирусных больных. Тяжелых пациентов увезли бригады скорой помощи и реанимационные бригады. В пресс-службе главы региона сообщили, что коек и необходимого оборудования хватит на всех эвакуированных пациентов.

- В МЧС сообщили, что кислородное оборудование было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, утверждают в министерстве.

- По данным правоохранительных органов, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

- Власти Челябинской области пообещали оказать необходимую материальную поддержку жителям домов, которые пострадали от взрыва.

- Прокуратура проверяет обстоятельства взрыва. Надзорное ведомство проверит качество оказания медицинских услуг в учреждении. На месте работает прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

- СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

- Полномочной представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов взял под контроль ситуацию со взрывом. Сотрудники Росздравнадзора проверят больницу после ЧП.

Министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию - 240-15-16
  • Вчера, 14:03
  • DTV
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