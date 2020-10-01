Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом в субботу сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на родственников артиста.
За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.
Происхождение, начало актерской карьеры
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия, Великобритания). Его отец был водителем грузовика, мать - уборщицей. В школьные годы увлекся футболом. В 13 лет, чтобы помочь родителям, бросил учебу и устроился работать (однако продолжал играть в футбол). В 16 лет пошел служить во флот, подписав контракт на семь лет, но через два года был уволен по медицинским показаниям. Вернувшись в Эдинбург, работал спасателем, водителем грузовика, чернорабочим, полировщиком мебели. В свободное время занимался бодибилдингом, благодаря чему стал подрабатывать натурщиком в Эдинбургском колледже искусств и сниматься в рекламных роликах. В 1951 году устроился рабочим сцены в Королевский театр в Эдинбурге.
После того как в 1953 году он занял третье место на конкурсе "Мистер Вселенная" в Лондоне, его стали приглашать на второстепенные роли в различных телепроектах. Вскоре он был принят статистом в популярное музыкальное шоу "Саут Пасифик", в котором через некоторое время получил одну из главных ролей. В этот период, окончательно решив связать свое будущее с актерской профессией, он стал заниматься самообразованием, улучшал дикцию, посещал уроки танцев.
Кино
Шон Коннери дебютировал на большом экране в 1958 году, сыграв одну из главных ролей в мелодраме "В другое время, в другом месте". Однако известность пришла к нему, когда на экраны вышла картина "Доктор Но" (1962), положившая начало серии фильмов о британском секретном агенте 007 - Джеймсе Бонде. Впоследствии он сыграл еще в нескольких фильмах "бондианы": "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967), "Бриллианты навсегда" (1971), а также в ремейке "Шаровой молнии" - ленте "Никогда не говори "никогда" (1983). Чтобы выполнять трюки самостоятельно, много времени посвящал поддержанию физической формы, занимался с инструкторами. Для съемок в фильме "Голдфингер" начал брать уроки гольфа (по его словам, этот вид спорта его "захватил и не отпускал уже никогда"). Получив роль в своем последнем фильме об агенте 007, когда ему было уже 53 года, Коннери много плавал, играл в теннис, а его тренером по единоборствам стал Стивен Сигал. Согласно зрительским опросам, проводившихся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим Бондом.
Другие его значимые роли - путешественник Руаль Амундсен в совместном советско-итальянском фильме "Красная палатка" (1969); наставник главного героя в фэнтези "Горец" (1986) и "Горец-2" (1991); францисканский монах в экранизации романа Умберто Эко "Имя Розы" (1986); полицейский в криминальной драме "Неприкасаемые (1987). В 1988 году за эту роль он получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана. Также заметными образами, созданными им, стали отец Индианы Джонса в приключенческой ленте "Индиана Джонс - последний крестовый поход" (1989), издатель Барли Блэр в шпионской драме "Русский дом" (1990), бывший агент британских спецслужб в боевике "Скала" (1996). В числе наиболее популярных картин с его участием 2000-х годов - драма "Найти Форрестера" (2000). В ней Коннери сыграл писателя, живущего в добровольном затворничестве, но нашедшего в себе силы вернуться в общество. По мнению критиков, эта роль одна из лучших в его творчестве. В 2003 году на экраны вышел приключенческий боевик "Лига выдающихся джентльменов", в котором актер сыграл одну из центральных ролей - охотника и исследователя Африки Аллана Квотермейна.
Всего за свою карьеру актер снялся в более чем 90 фильмах. Актер работал с такими прославленными режиссерами, как Стивен Спилберг, Сидни Люмет, Брайан Де Пальма, Жан-Жак Анно.
Признание Помимо "Оскара" творчество Коннери отмечено рядом наград. В их числе премии Британской академии кино и телевизионных искусств БАФТА (1988 год - в номинации "лучшая мужская роль", фильм "Имя Розы"; 1998 год - "человек года"), "Золотой глобус" (1988 год, за фильм "Неприкасаемые"), специальный приз кинофестиваля в Карловых Варах за выдающийся вклад в мировой кинематограф (2002). В 2000 году был награжден орденом Британской империи (рыцарский статус; королева Великобритании Елизавета II пожаловала ему титул сэра).
В 1989 году, когда актеру было 59 лет, американский журнал Рeople признал его самым сексуальным мужчиной, а в 1999 году - самым сексуальным мужчиной XX в.
Личные сведения
Шон Коннери был активным членом Шотландской национальной партии, сторонником независимости Шотландии от Великобритании. Еще во время службы на флоте он сделал себе на руке татуировку "Шотландия навсегда" (Scotland forever) и не раз заявлял, что он шотландец, "никогда не был англичанином и никогда не хотел быть им".
В 2008 году вышла в свет книга "Быть шотландцем", написанная им в соавторстве с режиссером и писателем Мюрреем Григором. По оценке критиков, Коннери проявил себя прекрасным рассказчиком, обладающим чувством юмора и эрудицией. Автор повествует об истории и культуре Шотландии, своей семье и о себе.
Много времени Коннери посвящал благотворительной деятельности. В частности, он финансировал Национальный молодежный театр Великобритании и Шотландский образовательный фонд, соучредителем которого стал в 1971 году.
В 1962-1973 годах его женой была австралийская актриса Диана Силенто. Их сын Джейсон Коннери также стал актером. С 1975 года Шон Коннери был женат на художнице Мишелин Рокбрюн (француженка, родом из Марокко). Большую часть времени пара проживала на Багамах. tass.ru