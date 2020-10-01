В период с 23 по 29 октября на территории республики зарегистрировано 160 заявлений и сообщений о преступлениях. По 126 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период времени было зарегистрировано одно убийство, два грабежа и одно покушение на грабёж (лица установлены), 29 краж (13 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по 11 фактам) и одно преступление в сфере экономики (лицо установлено), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1379 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 22 водителя, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь, Слободзейского и Рыбницкого районов выявлено по пять таких водителей, г. Бендеры – четыре, Дубоссарского района – два, Григориопольского района – один.
С 23 по 29 октября на территории республики зарегистрировано три пожара. Погиб один человек в с. Дойбаны-2 Дубоссарского района (причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи). Раненых нет. Зарегистрировано по одному пожару в городах Тирасполь и Рыбница. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола. mvdpmr.org