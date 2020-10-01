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В Бендерах создан штаб по борьбе с заносами и гололедом

В Бендерах создан штаб по борьбе с заносами и гололедом

Глава подписал Решение "Об организации мероприятий по ликвидации негативных последствий погодных условий и создании городского штаба по борьбе со снежными заносами и гололедом в осенне-зимний период 2020-2021 годов", сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года "Об органах местной власти, местного самоуправления и Государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 94-4), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 04 ноября 2017 года "О гражданской обороне" (САЗ 305-3-VI), Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 564р "Об утверждении мероприятий по взаимодействию Государственной службы транспорта и дорожного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики и дорожных предприятий с Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерством обороны Приднестровской Молдавской Республики, Государственными администрациями городов и районов в условиях зимнего максимума" (САЗ 14-35) в текущей редакции, Положения "О благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории города Бендеры", утвержденного Решением №23 от 30 июня 2011 года 12-й сессии 24-го созыва Бендерского городского совета народных депутатов, для обеспечения эффективной и бесперебойной работы городского хозяйства в зимних условиях, своевременной ликвидации последствий снежных заносов и гололеда, своевременного оказания помощи социально-незащищенным и иным категориям граждан на территории города Бендеры (с селами Протягайловка и Гыска) в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 2020-2021 годов, -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ РЕШИЛА:
……
Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, частным домовладельцам, в целях предотвращения случаев уличного травматизма, обеспечить своевременную обработку противогололедными материалами и уборку снега и наледи непосредственно на территории и на прилегающей территории в соответствии с нормами Положения "О благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории города Бендеры", утвержденного Решением №23 от 30 июня 2011 г. 12-й сессии 24-го созыва Бендерского городского совета народных депутатов.
Все средства борьбы с гололедом и участки размещения снежных "сухих" свалок согласовывать с МУ "УЖКХ г. Бендеры".
……
Руководителям потенциально опасных производственных объектов, объектов обеспечения жизнедеятельности, обеспечить необходимые меры, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, поддержания общественного порядка в период существенного ухудшения погодных условий, для чего:
1. организовать на подведомственных объектах круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава;
2. обратить особое внимание на исправность локальных и местных систем оповещения;
3. при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций на подведомственных объектах незамедлительно информировать оперативному дежурному аварийно-спасательного подразделения города Бендеры УАСС ГУпЧС МВД ПМР (далее АСП города Бендеры) по тел. 0-552-78945; 0-552-23117.
4. организовать своевременный взаимный обмен информацией об авариях для оперативного реагирования, организации взаимодействия, проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ и управления силами и средствами города;
5. обеспечить готовность сил и средств подведомственных объектов к локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, проверить резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.
6. организовать проведение с личным составом дежурных смен дополнительных занятий по действиям в условиях ухудшения погодных условий;
7. обеспечить готовность резервных источников электроснабжения к эксплуатации в зимний период;
8. при необходимости обеспечить безаварийную остановку своих объектов.
…….
Полный текст Решения Государственной администрации города Бендеры №1370 от 22 октября 2020 года "Об организации мероприятий по ликвидации негативных последствий погодных условий и создании городского штаба по борьбе со снежными заносами и гололедом в осенне-зимний период 2020-2021 годов" опубликован на сайте Государственной администрации города Бендеры в подразделе "Гражданская оборона" (Главная → Подразделения → Гражданская оборона → нормативно-правовые акты → нормативно-правовые акты, определяющие текущую деятельность)
bendery-ga.org
  • Вчера, 14:18
  • DTV
  • Просмотров: 47
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