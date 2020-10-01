Украина 30 октября обновила список стран с повышенным уровнем заражения коронавирусом. Молдовы на этот раз нет в списке. Это значит, что молдавским гражданам по приезде в Украину не нужно находиться на самоизоляции или делать тест на коронавирус. Однако, на границе граждане по-прежнему должны предъявить страховой полис, который сможет покрыть расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.
Вместе с Молдовой в украинском списке стран «зеленой зоны» находятся 144 государства, в том числе Беларусь, Литва, Германия, Швеция, Россия, Албания, Турция, Греция и Канада. В списке «красных зон» 50 стран. Среди них: Румыния, Франция, Польша, Испания, Великобритания, Италия, сообщает newsmaker.md.
Отметим, Румыния также исключила Молдову из списка стран с высоким риском заражения COVID-19. Приехавшим из республики гражданам не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Однако в стране по-прежнему действует запрет на въезд иностранцев. За исключением ближайших родственников граждан Румынии и членов семьи граждан других государств-членов Евросоюза, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющих вид на жительство в Румынии. Запрет также не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций, иностранных студентов и спортсменов, участвующих в соревнованиях в Румынии, тех, кто приезжает в командировку, и транзитных пассажиров. newsmaker.md