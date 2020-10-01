Dnestr.TV

 
0

Украина исключила Молдову из списка стран "красной зоны"

Украина исключила Молдову из списка стран "красной зоны"

Украина 30 октября обновила список стран с повышенным уровнем заражения коронавирусом. Молдовы на этот раз нет в списке. Это значит, что молдавским гражданам по приезде в Украину не нужно находиться на самоизоляции или делать тест на коронавирус. Однако, на границе граждане по-прежнему должны предъявить страховой полис, который сможет покрыть расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.

Вместе с Молдовой в украинском списке стран «зеленой зоны» находятся 144 государства, в том числе Беларусь, Литва, Германия, Швеция, Россия, Албания, Турция, Греция и Канада. В списке «красных зон» 50 стран. Среди них: Румыния, Франция, Польша, Испания, Великобритания, Италия, сообщает newsmaker.md.

Отметим, Румыния также исключила Молдову из списка стран с высоким риском заражения COVID-19. Приехавшим из республики гражданам не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Однако в стране по-прежнему действует запрет на въезд иностранцев. За исключением ближайших родственников граждан Румынии и членов семьи граждан других государств-членов Евросоюза, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющих вид на жительство в Румынии. Запрет также не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций, иностранных студентов и спортсменов, участвующих в соревнованиях в Румынии, тех, кто приезжает в командировку, и транзитных пассажиров.
newsmaker.md
  • Вчера, 14:24
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна