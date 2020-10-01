В Правительстве обсудили, как улучшить медицинское обслуживание населения, в частности речь шла о талонной системе на бесплатное проведение ряда исследований.
«Полагаю, что если пациенту назначаются те или иные виды анализов, диагностика по направлению врача, то в соответствии с Конституцией такие медицинские услуги должны оказываться гражданам нашей республики бесплатно. Тем более что каждый гражданин Приднестровья выплачивает налоги, которые зачисляются в бюджет и используются на финансирование системы здравоохранения», – цитирует премьер-министра Александра Мартынова правительственная пресс-служба.
На встрече отметили, что механизм выдачи талонов уже устарел. Проведенные ранее проверки по поручению председателя Правительства выявили уязвимые места в этой системе: квиточков не хватает всем пациентам, поэтому складывается ситуация, когда человек платит за исследование, назначенное ему по медицинским показаниям. В связи с этим Минздрав провел работу, итоги которой представила глава ведомства Кристина Албул, передает novostipmr.com.
Предложение Правительства уйти от системы талонов обсудили в Минздраве. Его сочли актуальным и реализуемым. Механизм должен заработать с 1 ноября. При этом если исследования назначаются врачом, то пациент за них платить не будет.
«Если есть показания, пациенту выдаются бланки, и те необходимые анализы, которые раньше проводили в платном порядке, теперь будут проводиться бесплатно строго по медицинским показаниям», – пояснила Кристина Албул.
Вместе с тем лаборатории при новом порядке продолжат справляться с нагрузкой. В год только по Тирасполю проводится около 2 млн бесплатных исследований. В Бендерах эта цифра колеблется в районе 500-600 тысяч.
К слову, в Минздраве рассматривают вариант совершенствования лабораторной сети. Речь идет об опыте других стран, когда в городе действует одна лаборатория, куда транспортируются исследования со всех местных медучреждений. Такая лаборатория, как правило, оснащена всем необходимым и может проводить широкий спектр анализов. Глава Правительства счел идею возможной к изучению и нацелил на дальнейшую ее проработку novostipmr.com