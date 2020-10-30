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В Молдавии комбатанты обещают не пускать на выборы избирателей из ПМР

В Молдавии комбатанты обещают не пускать на выборы избирателей из ПМР

Ветераны войны в Приднестровье из Каушанского и Штефан-Водского районов Молдавии, 30 октября, организовали марш протеста в нескольких населенных пунктах Молдовы, где Центральная избирательная комиссия РМ решила открыть участки для голосования избирателей из ПМР. Комбатанты призвали жителей Левобережья оставаться дома и объявили, что в день президентских выборов 1 ноября заблокируют въезд на 42 участка, передает eadaily.com

«Мы не хотим, чтобы левый берег Днестра определил нашу новую судьбу на четыре года. Мы и так уже четыре года страдаем. Мы должны сами решить судьбу нашей страны, мы же не едем голосовать за Красносельского (президент ПМР Вадим Красносельский), мы даем им выбор. Почему они не оставят нас в покое, не дают самим решить нашу судьбу? У них не болит душа за нас, но они приезжают и зарабатывают деньги», — заявил ветеран Николай Катаной из села Урсоая Каушанского района.

О фальсификации с использованием ресурса приднестровских избирателей еще до начала избирательной компании заявляла экс-премьер, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. В этом ее поддержал партнер ПДС по парламентскому блоку ACUM кандидат от партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Они требовали не открывать участки для левобережного региона.
eadaily.com

  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 51
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