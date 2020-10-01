В Верховную раду Украины подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинцев, которые нарушают карантинные меры, полиция начнет штрафовать на месте. Соответствующий законопроект уже подан на сессию ВРУ. Об этом в пятницу, 30 октября, Ляшко заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале 112 Украина, передает korrespondent.net
"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", - сказал Ляшко.
Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.
"Недавно было опубликовано исследование, которое показало пользу и вред от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - было доказано, что это неправда, это фейк", - отметил он.
Ляшко добавил, что если маска качественная, допущена на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью а защищает. korrespondent.net