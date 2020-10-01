Соединенные Штаты поддерживают идею размещения миротворческих сил скандинавских стран в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в пятницу перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
"Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев. Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня", - сказал О'Брайен, видеозапись выступления которого разместила на своем сайте радиостанция "Общественное радио Армении", передает ТАСС.
По оценке помощника президента США по национальной безопасности, "трудно вообразить себе устойчивое соглашение о прекращении огня" в Нагорном Карабахе "без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей". "Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты, и соседние страны", - отметил О'Брайен.
Как сообщила пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США провели 30 октября в Женеве раздельные и совместные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Они также провели консультации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Без ущерба для соблюдения режима прекращения огня или выполнения других обязательств стороны договорились срочно предпринять ряд мер.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. tass.ru