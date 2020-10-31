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В Италии продадут дома по цене гамбургера

В Италии продадут дома по цене гамбургера

В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun.

Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения, передает ria.ru

"Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, — цитирует издание мэра города Доменико Венути. — Перед запуском (продаж — Прим. ред.) мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию".

Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.

В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.

Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.

ria.ru
  • Сегодня, 05:19
  • DTV
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