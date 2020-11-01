Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов, а также вводит порядок приобретения данного статуса экс-президентами России. Соответствующая информация размещена в субботу в думской электронной базе.
"Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений конституции", - сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, "разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ", передает ТАСС.
Согласно сообщению пресс-службы комитета по госстроительству, в состав Совфеда помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и "не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".
Порядок назначения В законопроекте указано, что сенаторы - представители РФ назначаются указом президента на шесть лет или пожизненно. Причем пожизненно глава государства может назначить не более семи сенаторов. Назначение сенаторов является его правом, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.
Согласно Конституции РФ, представителями РФ в Совфеде, осуществляющими полномочия пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Такое же положение содержит и внесенный законопроект. Отдельно прописан порядок вступления в должность для экс-президентов.
Требования к сенаторам Членом Совета Федерации, согласно законопроекту, может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Действующими нормами для сенаторов предусмотрен так называемый ценз оседлости - представитель региона должен проживать там постоянно в течение пяти лет до своего выдвижения либо в совокупности в течение 20 лет. Однако исключение предусмотрено для лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.
Законопроект предусматривает расширение данного перечня - правило постоянного проживания в субъекте РФ не будет действовать для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота. Исключение также составят лица, проходившие в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии. В случае своего избрания сенатор или депутат должны будут уволиться с военной или иной службы. Сейчас ее можно приостановить.
Ограничения по судимости Сенаторами не смогут стать лица, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести. В действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях.
Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости - 15 лет в случае особо тяжких преступлений, 10 лет при тяжких преступлениях и пять - при преступлениях средней тяжести. tass.ru