Более 200 заключенных в двух пенитенциарных учреждениях приднестровского региона впервые воспользуются своим правом голоса.
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил на пресс-конференции, передает nokta.md со ссылкой на tv8.md
По его словам, люди в двух центрах размещения на Левом берегу Днестра также впервые смогут проголосовать.
«Впервые в выборах примут участие заключенные из колоний №8 и №12 в Бендерах. Таким образом, сотрудники избирательного участка 4/40 в Варнице, Анений Ной отправились в Бендеры, чтобы обеспечить право голоса 223 задержанным и сотрудникам этих двух пенитенциарных учреждений. Кроме того, 128 избирателей из двух центров размещения престарелых и инвалидов из Кочиерь», — сообщил Чимил.