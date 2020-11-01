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ЦИК РМ: На выборах проголосуют заключенные из приднестровских тюрем

ЦИК РМ: На выборах проголосуют заключенные из приднестровских тюрем

Более 200 заключенных в двух пенитенциарных учреждениях приднестровского региона впервые воспользуются своим правом голоса.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил на пресс-конференции, передает nokta.md со ссылкой на tv8.md

По его словам, люди в двух центрах размещения на Левом берегу Днестра также впервые смогут проголосовать.

«Впервые в выборах примут участие заключенные из колоний №8 и №12 в Бендерах. Таким образом, сотрудники избирательного участка 4/40 в Варнице, Анений Ной отправились в Бендеры, чтобы обеспечить право голоса 223 задержанным и сотрудникам этих двух пенитенциарных учреждений. Кроме того, 128 избирателей из двух центров размещения престарелых и инвалидов из Кочиерь», — сообщил Чимил.

nokta.md
  • Сегодня, 14:24
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