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В Варнице попытались перекрыть движение рейсовым автобусам

В Варнице попытались перекрыть движение рейсовым автобусам

В Варнице группа граждан, в том числе ветераны конфликта на Днестре, перекрыли движение рейсовым автобусам. Транспортные средства следовали со стороны Приднестровья, сообщают очевидцы.

Ранее в воскресенье группа граждан, в том числе комбатанты, а также местные жители попытались нарушить работу избирательного участка в Варнице, блокируя доступ избирателей.

Международный наблюдатель, член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров прокомментировал Sputnik ситуацию в Варнице.

"Мы побывали в Варнице, где проходят акции протеста комбатантов, которые перекрыли дорогу, ведущую из Приднестровья. Не пропускают в том числе рейсовые автобусы. Полиция стоит, наблюдает со стороны и в происходящее не вмешивается", - отметил Туров.

По его словам, комбатанты ведут себя достаточно импульсивно, заглядывают в салон каждого автомобиля и пропускают только поговорив с водителем и посмотрев, сколько человек в машине.

"Мы зафиксировали эту ситуацию и внесем в итоговые протоколы", - уточнил Туров.

sputnik.md

Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20201101/32254001/varnitsa-kombatanty-perekryli-dvizhenie-reysovym-avtobusam.html
  • Сегодня, 14:32
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