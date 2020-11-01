В Варнице группа граждан, в том числе ветераны конфликта на Днестре, перекрыли движение рейсовым автобусам. Транспортные средства следовали со стороны Приднестровья, сообщают очевидцы.
Ранее в воскресенье группа граждан, в том числе комбатанты, а также местные жители попытались нарушить работу избирательного участка в Варнице, блокируя доступ избирателей.
Международный наблюдатель, член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров прокомментировал Sputnik ситуацию в Варнице.
"Мы побывали в Варнице, где проходят акции протеста комбатантов, которые перекрыли дорогу, ведущую из Приднестровья. Не пропускают в том числе рейсовые автобусы. Полиция стоит, наблюдает со стороны и в происходящее не вмешивается", - отметил Туров.
По его словам, комбатанты ведут себя достаточно импульсивно, заглядывают в салон каждого автомобиля и пропускают только поговорив с водителем и посмотрев, сколько человек в машине.
"Мы зафиксировали эту ситуацию и внесем в итоговые протоколы", - уточнил Туров.