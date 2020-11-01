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В день выборов в РМ зафиксировано не менее шести случаев перекрытия трасс

В день выборов в РМ зафиксировано не менее шести случаев перекрытия трасс

В полицию поступило более 40 уведомлений от конкурентов на выборах и их законных представителей о нарушениях в ходе избирательного процесса.

В основном жалобы касаются организованной доставки избирателей к избирательным участкам. К 13:30 зафиксировано как минимум шесть случаев блокировки трасс, передает ipn.md

Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан на брифинге для прессы заявил, что перекрытия произошли на трассах во Флорешть, Дубэсарь, Резине, Бендерах и Варнице. Все случаи задокументированы.

Полицию также уведомили о трёх случаях подкупа избирателей, один из которых не подтвердился.

Получено также сообщение о восьми случаях организованной перевозки избирателей, три из которых не нашли подтверждения. Сотрудники правоохранительных органов выявили около 35 транспортных единиц, которые пытались по два-три раза проехать к избирательным участкам.

Зарегистрирован также один случай предвыборной агитации и шесть случаев вывешивания предвыборных агитационных плакатов.

ipn.md
  • Сегодня, 15:22
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