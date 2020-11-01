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Майя Санду обошла Игоря Додона в первом туре президентских выборов

Майя Санду обошла Игоря Додона в первом туре президентских выборов

Центризбирком РМ обработал 99,67% бюллетеней. В избирательной гонке лидирует Майя Санду — 35.96% голосов.

Второе место занял независимый кандидат Игорь Додон — 32,74% , а третье — Ренато Усатый — 16,94%.

Майя Санду обошла Игоря Додона в первом туре президентских выборов

Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который должен будет пройти 15 ноября. Второй тур стал возможен, поскольку ни один из участников гонки не смог набрать более 50% голосов 1 ноября.

В Молдове все избирательные участки закрылись в 21.00. Явка составила 42,76% или 1 214 757 избирателей. К этому моменту обработан 2136 протокол из 2143.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

  • Сегодня, 06:25
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