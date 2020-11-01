Dnestr.TV

 
0

Зеленский заявил о заговоре против себя

Зеленский заявил о заговоре против себя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре "старых элит и олигархов" против себя и страны.

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало", — написал Зеленский в Telegram-канале, передает ria.ru

Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся "на всех майданах", и полноценная свобода.

Конфликт Зеленского с Конституционным судом

Ранее Конституционный суд Украины признал противоречащей основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций. Это нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Антикоррупционные законы также были условием оказания финансовой помощи Киеву от международных кредиторов. В офисе президента Украины назвали эти действия Конституционного суда неправовыми и предпринятыми не в интересах страны. Правительство поручило возобновить доступ к реестру в обход решения суда.

После этого Зеленский внес в Верховную раду проект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

Венецианская комиссия Совета Европы в субботу опубликовала письмо к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского к парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС Украины и отметила готовность помочь в разработке конкретных решений для урегулирования ситуации.

В Венецианской комиссии подчеркнули, что прекращение полномочий судей Конституционного суда станет вопиющим нарушением украинского основного закона в части разделения власти.

ria.ru
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна