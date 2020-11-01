Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре "старых элит и олигархов" против себя и страны.
"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало", — написал Зеленский в Telegram-канале, передает ria.ru
Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся "на всех майданах", и полноценная свобода.
Конфликт Зеленского с Конституционным судом
Ранее Конституционный суд Украины признал противоречащей основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций. Это нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Антикоррупционные законы также были условием оказания финансовой помощи Киеву от международных кредиторов. В офисе президента Украины назвали эти действия Конституционного суда неправовыми и предпринятыми не в интересах страны. Правительство поручило возобновить доступ к реестру в обход решения суда.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Венецианская комиссия Совета Европы в субботу опубликовала письмо к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского к парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС Украины и отметила готовность помочь в разработке конкретных решений для урегулирования ситуации.
В Венецианской комиссии подчеркнули, что прекращение полномочий судей Конституционного суда станет вопиющим нарушением украинского основного закона в части разделения власти.