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В Германии ввели «жесткий карантин»

В Германии ввели «жесткий карантин»

Новые меры необходимы для того, чтобы система здравоохранения справилась с ситуацией с коронавирусом, заявила канцлер ФРГ.

В Германии из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом власти с второго ноября ввели жесткие карантинные меры. Отныне в Германии перестанут работать рестораны, бары, кинотеатры. Текст соответствующего заявления канцлера Ангелы Меркель в понедельник, 2 ноября, опубликован на сайте правительства Германии, передает rbc.ru.

Как сообщается, карантин в стране продлится как минимум до конца осени. Ангела Меркель отмечает, что новые "жесткие меры" необходимы для избежания коллапса системы здравоохранения, ситуация в стране, по ее словам, "очень серьезная".

Начиная с понедельника, в общественных местах гражданам Германии запрещено собираться в компаниях более десяти человек, устраивать вечеринки. Среди заведений, подлежащих к закрытию, рестораны, бары, заведения фастфуда (кроме еды и напитков навынос), театры, кинотеатры, парки развлечений, ярмарки, публичные дома.

Также до декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запрещено принимать туристов, их услугами могут воспользоваться только граждане в деловой поездке.

Продолжат работу с сохранением требований к средствам личной защиты и дезинфекции школы, детские сады, магазины, учреждения, осуществляющие медицинские процедуры.

По данным Института Коха, в Германии за последние сутки выявили более 14 тыс. новых случаев коронавируса. Всего заразились более 532 тыс. человек, умерли от COVID-19 - 10,4 тыс.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре планирует потратить 10 миллиардов евро.
rbc.ru
  • Сегодня, 06:38
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