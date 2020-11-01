Dnestr.TV

 
0

Додон о выборе диаспоры: Их предпочтения расходятся с теми, кто работает дома

Додон о выборе диаспоры: Их предпочтения расходятся с теми, кто работает дома

Кандидат на пост главы Молдавского государства Игорь Додон раскритиковал результаты выборов в диаспоре. Действующий президент утверждает, что избиратели из-за границы «представляют параллельный электорат Молдовы».

Что касается результатов внутри страны, то Додон твердо убежден, что левоцентристские сторонники составляют большинство, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

«Можно сказать, что диаспора представляет собой параллельный электорат Республики Молдова. У этого электората есть свое видение и свои политические предпочтения, и по большей части эти предпочтения диаспоры расходятся с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего в стране», - отметил Игорь Додон.

Действующий президент считает, что внутри страны избиратели «левоцентристов» составили 55-60% от общего числа, что, по его словам, означает большинство. Додон высказал надежду, что мобилизация этого сегмента будет более активной во втором туре выборов.



point.md
  • Сегодня, 16:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна