Кандидат на пост главы Молдавского государства Игорь Додон раскритиковал результаты выборов в диаспоре. Действующий президент утверждает, что избиратели из-за границы «представляют параллельный электорат Молдовы».
Что касается результатов внутри страны, то Додон твердо убежден, что левоцентристские сторонники составляют большинство, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
«Можно сказать, что диаспора представляет собой параллельный электорат Республики Молдова. У этого электората есть свое видение и свои политические предпочтения, и по большей части эти предпочтения диаспоры расходятся с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего в стране», - отметил Игорь Додон.
Действующий президент считает, что внутри страны избиратели «левоцентристов» составили 55-60% от общего числа, что, по его словам, означает большинство. Додон высказал надежду, что мобилизация этого сегмента будет более активной во втором туре выборов.