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Золотовалютные резервы Молдовы в 4 раза больше, чем у Эстонии

Золотовалютные резервы Молдовы в 4 раза больше, чем у Эстонии

Самые большие золотовалютные резервы в мире у Китая, а наименьшие – у Сан-Марино, сообщает finance.ua со ссылкой на данные Всемирного банка.

Золотовалютные резервы Молдовы в 4 раза больше, чем у Эстонии

Топ-7 золотовалютных запасов мира возглавил Китай, у которого 3168 млрд долларов, передает mybusiness.md

Далее расположилась Япония со своими 1270 млрд долларов.

У остальных стран из рейтинга меньше запасов – до одной тысячи миллиардов. В следующей пятерке находятся такие государства, как Швейцария, Саудовская Аравия, Россия, США и Гонконг.

Золотовалютные резервы Молдовы в 4 раза больше, чем у Эстонии

В топ-10 самых небогатых на золото и валюту в резервах вошли такие государства Европы, как Сан-Марино, Эстония, Кипр, Словения, Люксембург, Мальта, Черногория, Армения, Молдова, Македония. В этой десятке суммы золотовалютных запасов достигают от 0,33 до 3,28 млрд долларов.

Золотовалютные резервы Молдовы в 4 раза больше, чем у Эстонии

Золотовалютные резервы Молдовы составляют $2,99 млрд, что в 9 раз больше, чем у Сан-Марино ($0,33, население 33 664 человека) и практически в четыре раза больше, чем у Эстонии ($0,75, 1 328 976 человек на 1 января 2020 г.). Больше того, золота и валюты в нашей стране гораздо больше, чем на Кипре, в Словении, Черногории и Армении.
mybusiness.md
  • Сегодня, 16:55
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