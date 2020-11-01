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Участникам боевых действий по защите ПМР хотят дать право на приватизацию жилья

Участникам боевых действий по защите ПМР хотят дать право на приватизацию жилья

В Верховном Совете подготовили законодательную инициативу, устраняющую правовой пробел. Так, в частности, участникам боевых действий по защите ПМР предлагают дать право на приватизацию жилья, которое они снимают по договору коммерческого найма. Сегодня у них такого права нет. Поправки в Закон «О приватизации государственного муниципального жилищного фонда ПМР» разработал Комитет по вопросам АПК, сообщает novostipmr.com.

Кроме этого, по инициативе депутатов комитета участникам боевых действий предлагается дать право на улучшение жилищных условий, поскольку до сих пор эта категория приднестровцев таким правом на уровне закона не обладала. Комитет по вопросам АПК будет рекомендовать Верховному Совету принять эти законопроекты сразу в двух чтениях.
novostipmr.com
  • Сегодня, 16:58
  • DTV
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