Dnestr.TV

 
0

Додон призвал своих оппонентов извиниться за ложные обвинения в фальсификации

Додон призвал своих оппонентов извиниться за ложные обвинения в фальсификации

Действующий президент Молдовы Игорь Додон призвал своих политических оппонентов извиниться перед государственными структурами. Додон имеет в виду ложные обвинения конкурентов в неких фальсификациях.

- Бывшие и действующие оппоненты на выборах должны извиниться перед государственными структурами за то, что все эти недели обвиняли их в каких-то фальсификациях. Теперь вы довольны итогами выборов? Уже ничего не фальсифицировано? – сказал Додон во время брифинга, информирует bloknot-moldova.md ссылаясь на Actualitati.

Первый тур президентских выборов в Молдове выиграла Майя Санду. Додон расположился на втором месте.

Второй тур выборов запланирован на 15 ноября 2020 года.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 17:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна