Действующий президент Молдовы Игорь Додон призвал своих политических оппонентов извиниться перед государственными структурами. Додон имеет в виду ложные обвинения конкурентов в неких фальсификациях.
- Бывшие и действующие оппоненты на выборах должны извиниться перед государственными структурами за то, что все эти недели обвиняли их в каких-то фальсификациях. Теперь вы довольны итогами выборов? Уже ничего не фальсифицировано? – сказал Додон во время брифинга, информирует bloknot-moldova.md ссылаясь на Actualitati.
Первый тур президентских выборов в Молдове выиграла Майя Санду. Додон расположился на втором месте.
Второй тур выборов запланирован на 15 ноября 2020 года.