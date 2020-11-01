Государственное бюро расследований (ГБР) Украины просит Офис генерального прокурора страны обратиться за международной правовой помощью к Британским Виргинским островам, Панаме и Кипру для расследования дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко об отмывании доходов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Бюро на своем официальном сайте.
"Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - говорится в сообщении.
"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины (Порошенко - прим. ТАСС) в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов", - заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. По данным следствия, открытие компании было совершено с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а единственным ее бенефициарным владельцем числится лично Порошенко. "В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности", - уточнили в ГБР, добавив, что в этом процессе усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями о легализации средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов, информирует ТАСС.
Ранее один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщал, что против его подзащитного возбуждено по меньшей мере 58 уголовных дел. Он отмечал, что "на самом деле их может быть еще больше". При этом защита Порошенко считает все эти дела политически мотивированными. По словам адвоката Игоря Голованя, "эти десятки фейковых уголовных дел, не имеющих никакого правового обоснования, продолжают расследовать исключительно с целью давления на оппозицию". Адвокаты уточняли, что против бывшего главы государства открыты дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны, свержении конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене, присвоении собственности, финансировании терроризма и другим. tass.ru