Австрийская газета Kurier сообщает о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.
По первым данным, серьезно ранен вооруженный полицейский, преступник скрылся, его разыскивают, передает ria.ru
На месте задействована большая группа сотрудников правоохранительных органов.
Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.
Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, погибло 7 человек
Напавший на синагогу в центре Вены покончил с собой, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung. По информации газеты, у террориста сработало взрывное устройство.
Семь человек погибли при стрельбе, сообщает телеканал OE24 со ссылкой на полицию, сообщает ria.ru
В общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Стрельба велась из пулемета.
"В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере полиции Вены.
В настоящее время проводится "большая полицейская операция".
По данным телеканала OE24, один из преступников задержан. Речь может идти о нескольких злоумышленниках.
Сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт в Вене
Нападавшие были хорошо вооружены и профессионально подготовлены, информировал канцлер Австрии.
Джихадисты назвали стрельбу в Вене расплатой за участие Австрии в коалиции США против Исламского государства. Об этом в Twitter сообщила американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в Сети, передает korrespondent.net.
"Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции", - указано в сообщении.
Как сообщалось, мэр Вены Михаэль Людвиг уточнил, что в результате стрельбы в центре столицы погибли два человека, ранены - 15.
По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, нападавшие были хорошо вооружены и профессионально подготовлены. Австрийские силовики ликвидировали одного из них. В городе продолжается антитеррористическая операция.