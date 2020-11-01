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В Виннице умер актер фильма В бой идут одни "старики"

В Виннице умер актер фильма В бой идут одни "старики"

В Виннице умер заслуженный артист Украины актер фильма В бой идут одни "старики" Александр Немченко.

Причина смерти не указана, однако СМИ информируют, что артист страдал тяжелой формой диабета.

Заслуженный артист Украины Александр Немченко, известный по роли барабанщика поющей эскадрильи в военной киноленте В бой идут одни "старики", умер 1 ноября на 67 году жизни. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила пресс-служба Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского в Facebook.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца", - указано в сообщении, сообщает korrespondent.net.

По данным пресс-службы, прощание с актером состоится 3 ноября. Его прах, по завещанию, похоронят в Ровно - родном городе Немченко.
Причина смерти артиста не указана, однако СМИ информируют, что он страдал тяжелой формой диабета.

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Будучи студентом-второкурсником, получил роль барабанщика в фильме Леонида Быкова В бой идут одни "старики" (1974).

Также артист снялся в фильмах Кислородный голод, Право руководить, Комбаты, Дурдом и других. Актерскую карьеру закончил в 1993 году.

С 1975 по 1976 год Немченко работал в Херсонском украинском музыкально-драматическом театре. Затем - в Винницком академическом музыкально-драматическом театра имени Николая Садовского, где исполнил 122 роли.

"Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой... ", - отметили в театре.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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