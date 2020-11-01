Состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции на платформе Skype председателя Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики Елены Городецкой с председателями территориальных избирательных комиссий городов и районов республики, посвященная вопросам подготовки к Единому дню голосования 29 ноября 2020 года.
В ходе разговора обсудили подготовку помещений для голосования, необходимость проинспектировать в течение ближайшей недели помещения совместно с уполномоченными сотрудниками государственных администраций на предмет соблюдения при расстановке мебели и оборудования установленной дистанции не менее 1 метра между участниками избирательного процесса.
9 ноября Центризбирком передаст на места средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, необходимые печатные материалы, рабочие блокноты и методические материалы для членов УИК, а также списки избирателей, сообщается на сайте ведомства.
Елена Городецкая обсудила с председателями территориальных избирательных комиссий городов и районов республики график и формат обучения членов участковых избирательных комиссий.
Обсудили сегодня и проведение досрочного голосования. Председатель ЦИК ПМР отметила, что с главами государственных администраций городов и районов республики проработан вопрос о предоставлении для досрочного голосования помещений с большой площадью. Так, например, помещением для досрочного голосования в территориальной избирательной комиссии в городе Тирасполь будет Актовый зал Дома Советов.
Елена Городецкая обсудила с председателями ТИКов проведение молодёжным избирательным комиссиям 14 и 15 ноября 2020 года единого социологического опроса и 16 ноября 2020 года - информационных акций во всех средне-специальных и высших учебных заведениях ПМР. Центризбирком 9 ноября 2020 года передаст все необходимые материалы для проведения вышеуказанных мероприятий в территориальные избирательные комиссии.